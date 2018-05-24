В ООН озабочены отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Генсек ООН озабочен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Я очень озабочен отменой запланированного в Сингапуре саммита между президентом США и лидером КНДР. Я призываю стороны продолжать диалог", — сказал Гутерреш.

По его словам, диалог между двумя лидерами необходим для полной денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном.