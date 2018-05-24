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В ООН озабочены отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Генсек ООН озабочен отменой встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал отмену встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.
"Я очень озабочен отменой запланированного в Сингапуре саммита между президентом США и лидером КНДР. Я призываю стороны продолжать диалог", — сказал Гутерреш.
По его словам, диалог между двумя лидерами необходим для полной денуклеаризацию Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном.
24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на "открытую враждебность" Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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