Постпреда США при ООН освистали и обвинили в геноциде

Как видно на видеозаписи, когда Хейли поднялась на трибуну, учащиеся начали скандировать: "Никки Хейли, тебе не скрыться. Ты потакаешь геноциду". Такое поведение продолжается несколько минут. Кроме того, слышно, как Хейли тихо говорит: "О, Господи!".

Такое поведение связано с политикой американской стороны, имеющей антипалестинскую направленность.