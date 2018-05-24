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Постпреда США при ООН обвинили в геноциде
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«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

Постпреда США при ООН освистали и обвинили в геноциде 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Rainier Ehrhardt/AP
В США студенты Хьюстонского университета попытались сорвать выступление пострпреда страны в ООН Никки Хейли. Соответствующую видеозапись в твиттере разместил журналист Си Джей Верлеман.
Как видно на видеозаписи, когда Хейли поднялась на трибуну, учащиеся начали скандировать: "Никки Хейли, тебе не скрыться. Ты потакаешь геноциду". Такое поведение продолжается несколько минут. Кроме того, слышно, как Хейли тихо говорит: "О, Господи!".
Такое поведение связано с политикой американской стороны, имеющей антипалестинскую направленность.
Ранее Хейли покинула зал Совбеза организации, отказавшись слушать выступление посла Палестины Рияда Мансура.
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