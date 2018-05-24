США обвинили в очередном ударе по Сирии

«Несколько наших позиций рядом с городом Аль-Букамаль атаковали силы коалиции», — сообщил агентству военный источник. По его словам, жертв с сирийской стороны нет. Отмечается, что удар был нанесен в течение суток после нападения боевиков ИГ на сирийских военных в том же районе.

По информации Reuters, удары были нанесены неподалеку от энергетических объектов в 100 километрах от границы с Ираком

Пентагоне эти сообщения опровергли, сообщив, что не располагают информацией ни о какой военной операции, проводящейся в регионе.

В начале мая американские военные отчитались о захвате пяти лидеров ИГ — четырех иракцев и сирийца, отвечавших за Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что это была совместная трехмесячная операция американских и иракских сил.

Город был полностью освобожден от боевиков террористической группировки в ноябре прошлого года. Блокаду Дейр-эз-Зора, продолжавшуюся более трех лет, сняли в начале сентября.