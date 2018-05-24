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В Донецке уничтожена группа украинских диверсантов
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На окраине Донецка уничтожена группа украинских диверсантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении диверсионной группы украинских силовиков, которые ночью в среду, 23 мая, попытались проникнуть на территорию ДНР для совершения провокаций.
Как уточнил РИА «Новости» представитель оперативного командования ДНР, группа состояла из пяти человек, она была своевременно замечена. «Командир взвода одного из подразделений ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием», — сообщили в республике.
Все пять силовиков уничтожены. Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка на окраине Донецка.
Тело одного из погибших удалось эвакуировать ополченцем, при себе у него найдены шевроны одного из подразделений ДНР, средства связи с возможностью ведения фото— и видеосъемки, а также гражданская одежда.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о причинах резкого обострения ситуации в Донбассе.
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