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В ДНР уничтожены украинские диверсанты
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В ДНР сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов под Донецком 

ТАСС 1 час назад
Ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали группу из пяти украинских диверсантов при попытке проникнуть на территорию республики к западу от Донецка. Об этом в четверг сообщили в оперативном командовании ДНР.
"Вчера, в районе 22:00, группа диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию республики для совершения провокации против мирного населения. Выдвижение осуществлялось с позиций Вооруженных сил Украины севернее Марьинки [к западу от Донецка] в направлении Петровского района Донецка", — цитирует Донецкое агентство новостей данные оборонного ведомства.
В командовании добавили, что группа диверсантов была своевременно замечена и уничтожена. Тело одного украинского военного удалось эвакуировать, при нем имелись средства связи с возможностью фото— и видеофиксации, а также оружие, боеприпасы, гражданская одежда и шевроны одного из подразделений ДНР.
23 мая представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы ликвидировали группу украинских диверсантов, планировавших проникнуть в Горловку.
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