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Украина прокомментировала бунт морпехов
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Украина прокомментировала бунт морпехов 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр 0512
Представитель украинского военно-морского флота Олег Чалык заявил, что отказ морпехов надеть новые береты в присутствии президента Петра Порошенко был «личной позицией отдельных военнослужащих». Об этом сообщает «Укринформ».
Чалык подчеркнул, что большинство морпехов надели новые береты, а те, кто отказался это сделать, в основном «уже уволены в запас». По словам представителя флота, приказ о смене формы — «обязательный для исполнения».
23 мая в Николаеве состоялась церемония смены формы морских пехотинцев, на которой присутствовал Порошенко. Одним из нововведений стал берет цвета морской волны вместо черного.
InfoResist сообщало, что против смены беретов выступили военные (около ста человек) из первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты. Они пояснили, что морпехи «не изменяют традициям» и присяге. Одной из причин этого поступка морпехи также назвали «плохое отношение к военнослужащим».
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