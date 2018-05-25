Макрон дал характеристику отношениям с Трампом

«Я думаю, что Франция — одна из стран, с которой он (Трамп. — RT) говорит больше всего… Думаю, что это тёплые отношения, но также полезные. Я думаю, что мы понимаем друг друга», — цитирует его РИА Новости.

Макрон также добавил, что хотел бы установить доверительный диалог с Трампом, в первую очередь, для того, «чтобы постараться получить полезный результат» в результате совместной работы.