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Макрон дал характеристику отношениям с Трампом
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Макрон дал характеристику отношениям с Трампом 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон дал характеристику своим отношениям с американским лидером Дональдом Трампом.
«Я думаю, что Франция — одна из стран, с которой он (Трамп. — RT) говорит больше всего… Думаю, что это тёплые отношения, но также полезные. Я думаю, что мы понимаем друг друга», — цитирует его РИА Новости.
Макрон также добавил, что хотел бы установить доверительный диалог с Трампом, в первую очередь, для того, «чтобы постараться получить полезный результат» в результате совместной работы.
Ранее французский лидер высказал свою точку зрения на то, с чем может быть связано решение Трампа о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Комментарии1  Ещё 16 источников 
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