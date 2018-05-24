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Иран озвучил условия сохранения ядерной сделки
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Иран озвучил условия сохранения ядерной сделки 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обозначил несколько условий для европейских стран, при выполнении которых Тегеран готов остаться в соглашении по иранской ядерной программе, сообщается на его официальном сайте.
"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны ("европейская тройка" — Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, как они вели себя в ходе переговоров по ядерной сделке в 2004-2005 годах. Европа должна компенсировать это", — приводятся слова Хаменеи в его Twitter.
Как сообщается в аккаунте верховного лидера, Европа должна выпустить резолюцию против нарушений США, должна "гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетах Ирана и региональных делах" и обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, по его словам, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.
"Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны — в форме гарантий — компенсировать это и купить иранскую нефть… Если европейцы будут медлить с ответом на наши требования, Иран может возобновить свою ядерную активность. Если мы обнаружим, что СВПД не выгоден, одной из опций будет возобновление деятельности, которая была прекращена", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
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