Иран озвучил условия сохранения ядерной сделки

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обозначил несколько условий для европейских стран, при выполнении которых Тегеран готов остаться в соглашении по иранской ядерной программе, сообщается на его официальном сайте.

"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны ("европейская тройка" — Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, как они вели себя в ходе переговоров по ядерной сделке в 2004-2005 годах. Европа должна компенсировать это", — приводятся слова Хаменеи в его Twitter.

Как сообщается в аккаунте верховного лидера, Европа должна выпустить резолюцию против нарушений США, должна "гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетах Ирана и региональных делах" и обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, по его словам, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.

"Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны — в форме гарантий — компенсировать это и купить иранскую нефть… Если европейцы будут медлить с ответом на наши требования, Иран может возобновить свою ядерную активность. Если мы обнаружим, что СВПД не выгоден, одной из опций будет возобновление деятельности, которая была прекращена", — отметил он.