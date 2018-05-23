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Пашинян отметил «хорошую рабочую атмосферу» с Россией
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Пашинян отметил «хорошую рабочую атмосферу» с Россией 

Мир24 53 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика будет углублять отношения с Россией во всех сферах, в том числе в военно-технической. По его словам, между руководством двух стран сложились доверительные отношения, передает телеканал «МИР 24».
«Мы надеемся, что это сотрудничество будет становиться все более и более эффективным. Отмечу, что с нашими российскими коллегами установилась очень хорошая рабочая атмосфера. Думаю, в ближайшее время эта атмосфера станет еще лучше», — сказал Пашинян.
Сегодня же глава правительства обсуждал развитие в стране сектора информационных технологий. На форуме союза IT-компаний Пашиняну представили стратегию развития отрасли до 2021 года. Премьер заявил, что поддержка IT-рынка — один из ключевых приоритетов правительства.
«Есть одна очень важная деталь, почему эта отрасль для нас является приоритетной. Это для нас не только практическая задача, но и идеологическая. IT-отрасль является авангардом, ломающим преграды невозможного», — отметил глава армянского правительства.
Добавим, что по итогам прошлого года IT-сектор в Армении вырос более чем на 13,5%. Общая выручка компаний составила почти 560 миллионов долларов.
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