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Трампу запретили блокировать пользователей Twitter
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Суд предписал Трампу разблокировать «забаненных» в Twitter пользователей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Федеральный суд в Манхэттене заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям, министерство юстиции США уже заявило о несогласии с вердиктом.
Решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова, написала в своем решении судья Наоми Бухвальд.
Иск против Трампа подали семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, при поддержке Колумбийского университета. Трамп "осуществляет правительственный контроль над некоторыми аспектами аккаунта @realDonaldTrump", постановила судья, а раз так, право граждан на свободу слова в этом аккаунте защищено конституцией.
"Исключение конкретных истцов из установленного общественного форума на основании их взглядов запрещено первой поправкой и не может быть оправдано личными интересами президента в рамках этой поправки", — говорится в решении суда.
Министерство юстиции США уже заявило, что не согласно с решением. "Мы уважаем решение суда, но не согласны с ним, и обдумываем наши дальнейшие шаги", — заявил представитель министерства.
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