Трампу запретили блокировать пользователей Twitter

Суд предписал Трампу разблокировать «забаненных» в Twitter пользователей

Решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова, написала в своем решении судья Наоми Бухвальд.

Иск против Трампа подали семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, при поддержке Колумбийского университета. Трамп "осуществляет правительственный контроль над некоторыми аспектами аккаунта @realDonaldTrump", постановила судья, а раз так, право граждан на свободу слова в этом аккаунте защищено конституцией.

"Исключение конкретных истцов из установленного общественного форума на основании их взглядов запрещено первой поправкой и не может быть оправдано личными интересами президента в рамках этой поправки", — говорится в решении суда.

Министерство юстиции США уже заявило, что не согласно с решением. "Мы уважаем решение суда, но не согласны с ним, и обдумываем наши дальнейшие шаги", — заявил представитель министерства.