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Согласие признали необходимым условием для секса
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Согласие признали необходимым условием для секса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Шведский парламент принял закон, который обяжет граждан предварительно получать согласие на секс. Об этом сообщает The New York Times.
«Секс должен быть добровольным, в противном случае это считается изнасилованием», — сказано в тексте.
Закон требует получения явного вербального или физического согласия и призван изменить характер преследования сексуальных преступлений в стране. Швеция станет десятой страной в Европе, которая признает секс без согласия изнасилованием.
«Современное законодательство основано на современных отношениях. Всегда нужно убеждаться в том, что человек, с которым вы собирается вступить в интимную связь, соглашается на участие добровольно. Эта идея должна прочно закрепиться в умах мужчин и мальчиков Швеции», — объяснил Морган Юханссон, министр юстиции и миграции Швеции.
Начиная с 1 июля, когда закон вступит в силу, обвинителям будет достаточно доказать, что явное согласие не было получено. Согласно предыдущему закону, прокуроры обязаны были найти признаки применения насилия, принуждения к сексу или уязвимого положения жертвы.
Согласно ежегодному национальному исследованию преступлений, жертвами изнасилований становятся 2,4 процента взрослого населения Швеции. Процент пострадавших от сексуального насилия вырос в три раза с 2012 года. Radio Sweden Russian добавляет, что количество сексуальных преступлений связанно с особенностями законодательства.
Вопрос о получении согласия стал активно обсуждаться после серии скандалов с Харви Вайнштейном в Голливуде. Актрисы рассказали The New York Times, что продюсер десятилетиями домогался до них. В России о харассменте узнали из заявлений журналисток трех изданий — «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в непристойном поведении. Этическая комиссия парламента не усмотрела в его действиях ничего незаконного.
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