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Британия разочарована отменой встречи США и КНДР
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Британия разочарована отменой встречи лидеров США и КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разочарована отменой планировавшейся на июнь встречи лидеров США и КНДР, сообщила официальный представитель канцелярии премьера.
"Мы разочарованы тем, что встреча не состоится, как планировалось. Мы хотим увидеть соглашение, которое обеспечило бы бесповоротную и контролируемую денуклеаризацию на Корейском полуострове. Мы продолжим по этой тематике работу с нашими партнерами", — сказала представитель канцелярии журналистам в среду.
Президент США Дональд Трамп направил в четверг письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, в котором уведомил его, что намеченный на 12 июня в Сингапуре саммит не состоится. Трамп заявил, что не считает целесообразным проведение саммита из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Президент США также подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
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