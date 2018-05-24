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В США рассказали о задаче свернуть «Северный поток-2»
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В США рассказал о задаче свернуть «Северный поток-2» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2». Запись опубликована на YouTube-канале комитета по иностранным делам палаты представителей США.
По утверждению главы американской дипломатии, ЕС практически не может противодействовать Москве из-за зависимости от поставок энергоресурсов, и США видят свою задачу в том, чтобы предоставить странам Старого света другие источники газа, в том числе через Кавказ.
"Мы обязаны продолжать оказывать давление, чтобы "Северный поток-2" не был запущен. Мы не можем допустить еще большую зависимость ЕС от российского газа. Мы должны не допустить вариант, когда Россия сможет достичь своих целей благодаря этой зависимости", — заявил Помпео.
Посольство России в Вашингтоне отреагировало на речь Помпео. Дипломаты указали, что «США навязывают Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок».
В посольстве напомнили, что кумир нынешних республиканцев Рональд Рейган также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 80-х годов. Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же — не дать России усилить влияние на европейских союзников США. «Рейгану хватило мудрости отменить свои санкции через пару лет в виду их полной бессмысленности. Надеемся, нынешняя администрация сделает выводы из истории раньше», — резюмировали в дипмиссии
18 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда относилась к этому газопроводу как исключительно к экономическому проекту, и призвал не политизировать его.
«Северный поток-2» — проект строительства трубопровода из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его запуск запланирован на 2019 год.
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