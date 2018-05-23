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В ДНР ликвидировали украинских диверсантов
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В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов 

RT на русском 42 минуты назад
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о ликвидации группы украинских диверсантов, которые планировали проникнуть в Горловку. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации «Сорок сороков». Однако, данным планам не удалось сбыться», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Басурин добавил, что военнослужащие Вооружённых сил ДНР выявили и уничтожили диверсантов.
Ранее в ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку‍.
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