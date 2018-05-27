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КНДР не доверяет США по гарантиям безопасности
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КНДР не доверяет США по гарантиям безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Pool/Jung Yeon-Je
Власти КНДР выражают неуверенность в том, что могут полностью доверять обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"У Ким Чен Ына есть сомнения относительно того, может ли его страна полностью доверять обещаниям США завершить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности в случае реализации полной денуклеаризации", — подчеркнул южнокорейский президент.
Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.
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