КНДР не доверяет США по гарантиям безопасности

Власти КНДР выражают неуверенность в том, что могут полностью доверять обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося накануне саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном

"У Ким Чен Ына есть сомнения относительно того, может ли его страна полностью доверять обещаниям США завершить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности в случае реализации полной денуклеаризации", — подчеркнул южнокорейский президент.

Четвертый межкорейский саммит состоялся в субботу в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров Южной Кореи и КНДР за этот год. Первая состоялась в апреле.