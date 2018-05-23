США и КНДР пригрозили друг другу отменой саммита

До американо-северокорейского саммита в Сингапуре осталось три недели, но Вашингтон и Пхеньян уже начали "заочный торг", угрожая друг другу отменой встречи. Сеул же пытается сыграть роль посредника, уговаривая обе стороны проявить благоразумие. Одновременно Южной Корее удалось направить своих журналистов на закрытие ядерного полигона КНДР, хотя Пхеньян в полной мере сумел довести ситуацию до грани крупного скандала.

Если еще пару недель назад по поводу американо-северокорейского саммита в мировых СМИ доминировали публикации в стиле: " Ким Чен Ын согласился полностью отдать ядерное оружие" или "КНДР готовится поднять белый флаг", то теперь очевидно, что переговоры на высшем уровне будут очень непростыми в первую очередь для США , а может быть вообще не состоятся.

Послушав заявления американских высокопоставленных лиц, первым "артподготовку перед дипломатической битвой" начал Пхеньян. 16 мая замминистра иностранных дел Ким Ге Гван через центральные СМИ заявил, что Пхеньян "может пересмотреть свое решение о проведении саммита", если Вашингтон продолжит видеть все, будто уступки должна делать только Северная Корея. Дипломат также отметил, что разговора об одностороннем отказе КНДР от ядерного оружия не будет.

Эти слова немедленно утихомирили тех, кто посчитал, что КНДР "уже сдалась", но при этом спровоцировали ответную реакцию в Вашингтоне. Представители США самого высокого уровня наперебой стали заявлять, что сами тоже могут отказаться от встречи с Ким Чен Ыном и снова вспомнили о возможности военного удара по КНДР.

22 мая президент США Дональд Трамп заявил об необходимости КНДР согласиться на некие условия, допустив как перенос, так и отмену саммита. "Есть определенные условия, которые мы хотим, и я думаю, что мы их получим, если нет, то у нас не будет встречи. И откровенно говоря, есть шанс, что это будет отличная встреча для Северной Кореи, и отличная встреча для мира. Если она не пройдет, то, возможно, она пройдет позднее", — заявил Трамп журналистам после переговоров с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

До этого ближайшие помощники Трампа также отметили, что США пойдут на проведение встречи, только если условия Вашингтона будут приняты. Согласно слухам, одно из условий — полное и немедленное ядерное разоружение КНДР.

В Вашингтоне не забыли вновь попытаться припугнуть Пхеньян, подчеркнув, что продолжат политику давления, а также вспомнили и о возможных военных действиях против КНДР. Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News напомнил, что США "военный вариант никогда не исключали". Кроме того, американские СМИ сказали, что Трамп стал сильно сомневаться теперь, нужна ли ему встреча с Кимом вообще.

Сенате США выразились еще более жестко. "Если представители КНДР не объявятся (на переговорах, — прим. "РГ") — это означает конец дипломатии, если они объявятся и попытаются играть с Трампом — это означает, что военный конфликт останется единственно возможной вещью, и, если будет военный конфликт с Северной Кореей, то проиграют они, а не мы", — сказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в беседе с журналистом Fox News.

Вместе с тем в Вашингтоне все же выражают надежду, что все пойдет, как было и запланировано, и 12 июня в Сингапуре состоится историческая личная встреча лидеров США и КНДР. Глава Госдепартамента США Майкл Помпео , который до этого летал в Пхеньян и проводил переговоры с Ким Чен Ыном, заявил, что США "все еще работают в направлении 12 июня".

Интересно, что в США уже активно готовятся к саммиту и отпечатали памятные жетоны в честь предстоящей встречи Трампа и Кима. По центру жетонов выбиты профили президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на фоне их государственных флагов. Со стороны главы администрации США по кругу идет надпись "Президент Дональд Дж. Трамп", со стороны его визави — "Верховный лидер Ким Чен Ын".

Вместе с тем, судя по заявлениям, США и КНДР совершенно по-разному видят то, как должна пройти встречи и к каким результатам она должна привести. Многие эксперты опасаются, что встреча в итоге будет отменена, а дело снова дойдет до военного противостояния. "Если верить выдвигаемым с обеих сторон ультиматумам, то они явно не смогут договориться. Пхеньян точно не согласится сдать в одностороннем порядке ядерное оружие, особенно учитывая отмену Трампом договоренностей с Ираном и прошлую историю нарушений США своих обещаний. С другой стороны, Трамп вряд ли согласится на поэтапную денуклеаризацию, которая неизбежно растянется на продолжительный период. Думаю, что это скоро станет очевидно обеим сторонам, а нас ждут повторы 2016 и 2017 года, когда ситуация вплотную подходила к возможности вооруженного конфликта между США и КНДР", — сказал "Российской газете" на условиях анонимности эксперт из китайского государственного научно-исследовательского института.

На этом фоне заметна отчаянная и даже в какой-то степени самоотверженная работа правительства Южной Кореи и лично президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина, который пытается "спасти" американо-северокорейский саммит. Мун после своей встречи с Ким Чен Ыном 27 апреля в Пханмунчжоме снова приехал в Вашингтон и 22 мая провел переговоры с Трампом. Мун не скрывал, что пытается выступать посредником между Ким и Трампом, убеждая, что "даже плохой саммит лучше самой хорошей войны". Пока в Южной Корее убеждены, что саммит 12 июня все же состоится. Так, в среду 23 мая Мун заявил, что после общения с Трампом у него "хорошее настроение", намекнув, что встреча в Сингапуре все же будет. Днем ранее помощник Мун Чжэ Ина Чон Ы Ен выразил схожее мнение, подчеркнув, что "вероятность проведения встречи лидеров США и КНДР 12 июня в Сингапуре составляет 99,9 процента".

Среди экспертов хватает и тех, кто считает, что КНДР и США не собираются отказываться от саммита, а сейчас просто пытаются застолбить за собой максимально выгодные позиции, делая сначала радикальные заявления, а потом неожиданно показывая, что готовы и к компромиссу. Такой тактикой ранее славилась КНДР, но, насколько известно, стиль "заочно максимально запугать, а потом получить очень много за незначительные уступки" характерен и для Дональда Трампа. Поэтому вполне возможно, что мы видим просто столкновение схожих стратегий ведения переговоров.

Пхеньян при этом уже продемонстрировал на примере южнокорейских СМИ, что готов "балансировать на грани", а потом "делать снисхождение". В среду 23 мая КНДР в итоге согласилась принять южнокорейских журналистов для участия в мероприятии по демонтажу ядерного полигона в Пхунгери, изрядно помотав нервы Сеулу. Пхеньян ранее пригласил СМИ из пяти стран, включая Россию Китай , США, Южную Корею и Великобританию , но затем неожиданно под разными предлогами "взъелся" на южан, не выдав им визы в Пекине и отправив спецборт из китайской столицы в северокорейский Вонсан без южнокорейцев. Только в последний момент, когда расстроенные и разозленные репортеры Юга несолоно хлебавши вернулись в Сеул, только после этого Пхеньян внезапно решил принять их. В итоге в среду они из пригорода Сеула спецрейсом вылетели в Вонсан, где присоединились к остальным иностранным СМИ, которые в ближайшее время должны поехать на ядерный полигон КНДР, чтобы наблюдать за процессом демонтажа.

Глядя на развитие ситуации вокруг переговоров Трампа и Кима и все сопутствующие сюжеты, становится очевидно, что региону еще придется достаточно длительное время жить в напряженном ожидании. При этом от саммита США и КНДР можно ждать всего: как исторического прорыва, так и возобновления противостояния с участием ракет, ядерного оружия и авианосцев.