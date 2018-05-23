Обзор зарубежных СМИ: ЧМ в России «выиграла» Турция

От ЧМ в России выиграли турецкие авиалинии

Турция , не прошедшая отбор на ЧМ-2018 по футболу, благодаря Turkish Airlines сможет сыграть важную роль для турнира. Как пишет Habertürk, футбольные фанаты со всего мира, в том числе из Северной и Южной Америк, зарезервировали транзитные рейсы в Стамбул для визита в Россию.

Газета отмечает, что в 2018-м Turkish Airlines удастся побить прошлогодний рекорд в 1,85 миллиона перевезенных на российских направлениях пассажиров и перейти планку в два миллиона пассажиров.

Латвии напомнили о судьбе Украины из-за запрета на русский в школах

Шведская газета Dagens Nyheter пишет, что через несколько лет преподавание в русских школах Латвии полностью перейдет на латышский язык.

Издание отмечает, что в 2014 году на Украине «подобные решения стали отправной точкой для вооружённого конфликта», а в российских кругах Латвии гнев «уже велик». На митинги против правительства в Риге собирались около десяти тысяч человек, а в Сети начали писать о «геноциде» и «этнических чистках». Кроме того, среди русскоязычного населения получила популярность история о планах «американских агентов» поднять русскоязычных людей на бунт, а потом задержать и отправить во «временный концентрационный лагерь».

Сербского президента раскритиковали за непризнание Крыма

Автор СРБИН.инфо Александр Павич раскритиковал президента Сербии Александр Вучича, заявившего, что Сербия «не признала Крым частью России и не сделает этого».

Автор материала поинтересовался у Вучича, сможет ли Украина в будущем забрать Крым у России. «Думает ли он, что это реальнее, чем возвращение под суверенитет Сербии Косово и Метохии?» — отметил Павич. По мнению автора статьи, Вучич — избирательный реалист, который принимает «реальность», которая ему подходит. Павич подчеркнул, что президент, постоянно говорящий сербам о «нереальности» возвращения Косово, должен говорит украинцам то же самое о Крыме.

Где Европа проведет «красную линию» для Путина

Преподаватель Парижского института политических исследований Сириль Бре заявил изданию Atlantico, что действия президента РФ Владимира Путина в Крыму «усиливают раскол западного общества», но побудить Европу к «военной реакции» могло бы только посягательство на территории членов НАТО