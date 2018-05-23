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Посол США в Израиле извинился за провокационное фото
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Посол США в Израиле извинился за фото с несуществующим иудейским храмом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американскому послу в Израиле Дэвиду Фридману пришлось оправдываться за свою фотографию рядом с изображением несуществующего иудейского храма на месте одной из самых почитаемых мусульманами мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.
Под аккомпанемент критики со стороны палестинцев, обвинивших дипломата в покушении на статус-кво святыни и желании придать ближневосточному конфликту религиозное измерение, посольство США разъяснило, что Фридман не знал о провокационном содержании фотоколлажа, рядом с которым его запечатлели с широкой улыбкой на лице.
"Посол Фридман не был осведомлен о содержании изображения, которое выставили перед ним в момент, когда был сделан снимок. Он глубоко разочарован тем, что кто-то решил использовать его визит в Бней-Брак для создания противоречивой ситуации", — сказано в пресс-релизе посольства.
На фотографии, у которой засняли Фридмана во время его поездки в город Бней-Брак — неофициальную столицу ультраортодоксальных евреев страны, запечатлен исторический центр Иерусалима с высоты птичьего полета. Изображение соответствует реальности, за исключением одной детали: на Храмовой горе мечеть Куббат ас-Сахра средствами монтажа заменена на иудейский храм, о воссоздании которого мечтают в ультраправых кругах Израиля.
"Политика США абсолютно ясна: мы поддерживаем статус-кво на Харам аш-Шариф/Храмовой горе", — написало американское посольство, использовав для политкорректности топонимы, используемые мусульманами и евреями.
Применительно к святыне статус-кво означает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно посещать гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.
Действия израильтян, в которых местная арабо-мусульманская община усматривала попытки ограничить ее права на Храмовую гору, не раз становились катализатором кровопролитных вспышек палестино-израильского конфликта.
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