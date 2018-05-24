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Найден виновник крушения «Боинга» над Донбассом
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Найден виновник крушения «Боинга» над Донбассом 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
«Боинг» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года сбил «Бук» российских вооруженных сил. К такому заключению пришла Совместная следственная группа (JIT), заявил представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции в Нидерландах.
На пресс-конференции были представлены материалы, согласно которым, конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».
18 июля Бук был переправлен в Россию, сообщили представители JIT.
Отмечается, что не установлено, по каким причинам был сбит самолет и кто конкретно несет за это ответственность.
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