Найден виновник крушения «Боинга» над Донбассом

«Боинг» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года сбил «Бук» российских вооруженных сил. К такому заключению пришла Совместная следственная группа (JIT), заявил представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции в Нидерландах

На пресс-конференции были представлены материалы, согласно которым, конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска . В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины . Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».

18 июля Бук был переправлен в Россию , сообщили представители JIT.

Отмечается, что не установлено, по каким причинам был сбит самолет и кто конкретно несет за это ответственность.