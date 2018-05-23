Украинские неонацисты устроили погром в лагере цыган

Украинские радикалы в ночь на 23 мая устроили погром в цыганском лагере в Тернополе. Как передает агентство УНИАН, выехавшие на место происшествия стражи порядка задержали 12 молодых людей с битами. "Причастность всех к правонарушению устанавливается", — отметили в полиции.
Это далеко не первое нападение на цыган на Украине. Менее двух недель назад неизвестные подожгли табор неподалеку от Львова.
В апреле боевики неонацистской группировки С14 (запрещена в России) напали на цыган в Киеве. Инцидент произошел в день рождения Гитлера, инициировавшего, помимо прочих преступлений, и геноцид цыган, и особо почитаемого боевиками С14. О своей акции неонацисты сообщили сами, разместив фотографии и видео погрома, который они назвали "уборкой мусора" и "субботником", в социальных сетях. Примечательно, что власти возбудили уголовные дела только после опубликования видео с камер наблюдения и общественного резонанса.