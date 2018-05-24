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Турция выступила за укрепление отношений с Россией
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Правящая партия Турция выступила за укрепление отношений с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) намерена еще больше укреплять отношения с Россией, говорится в предвыборной программе ПСР, обнародованной президентом Турции Тайипом Эрдоганом в четверг.
"Еще больше укрепим наши отношения с Россией, которые и так поставлены на прочную основу", — говорится в программе.
В документе отмечается, что Анкара не откажется от процесса вступления в ЕС и будет искать пути налаживания партнерских отношений с ее союзником США, преодолев разногласия.
"Будем защищать территориальную целостность Украины по вопросу Крыма, будем бороться за справедливое решение кипрской проблемы. Сохраним поддержку палестинцев, пока они не получат свою свободную страну. Будем поддерживать усилия по налаживанию стабильности в Ираке. Сирийские земли будут очищены от террористов, и население вернется на родину. Мы будем выступать за новое легитимное правительство Сирии, с которым установим добрососедские отношения", — говорится в программе.
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