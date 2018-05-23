Эрдоган поздравил Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
По словам источников, Эрдоган провёл телефонный разговор с Мадуро.
Оба лидера в ходе разговора выступили за развитие сотрудничества во всех сферах.
В свою очередь Мадуро поблагодарил турецкого президента и передал поздравления турецкому народу по случаю священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее в МИД Турции заявили о намерении продолжить развивать отношения с Венесуэлой.