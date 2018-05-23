СМИ: Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием

По словам источников, Эрдоган провёл телефонный разговор с Мадуро.

Оба лидера в ходе разговора выступили за развитие сотрудничества во всех сферах.

В свою очередь Мадуро поблагодарил турецкого президента и передал поздравления турецкому народу по случаю священного для мусульман месяца Рамадан.