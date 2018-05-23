Киев потеряет миллиарды после выхода из СНГ

Выход Украины из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что Киев не ратифицировал Устав СНГ, но "подписал тысячи документов в рамках содружества". Среди них соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.

Президент страны Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из соглашений, которые "даже в малейшей степени ущемляют ее национальные интересы", отмечает Rzeczpospolita.

"Если бы Украина расторгла эти договоры, то более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", — приводит издание слова профессора Андрея Суздальцева.

Издание отмечает, что, по мнению экономистов, самым важным является договор о свободной торговле.

"Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", — заявил изданию украинский экономист Александр Охрименко.

Rzeczpospolita подчеркивает, что в прошлом году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию.

В апреле Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске . При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами Содружества, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".

На прошлой неделе украинский президент сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов объединения.