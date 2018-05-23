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Киев потеряет миллиарды после выхода из СНГ
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Киев потеряет миллиарды после выхода из СНГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выход Украины из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями, пишет польская газета Rzeczpospolita.
Издание напоминает, что Киев не ратифицировал Устав СНГ, но "подписал тысячи документов в рамках содружества". Среди них соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.
Президент страны Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из соглашений, которые "даже в малейшей степени ущемляют ее национальные интересы", отмечает Rzeczpospolita.
"Если бы Украина расторгла эти договоры, то более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", — приводит издание слова профессора Андрея Суздальцева.
Издание отмечает, что, по мнению экономистов, самым важным является договор о свободной торговле.
"Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", — заявил изданию украинский экономист Александр Охрименко.
Rzeczpospolita подчеркивает, что в прошлом году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию.
В апреле Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами Содружества, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".
На прошлой неделе украинский президент сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов объединения.
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