Генеральным прокурором в Нью-Йорк впервые стала женщина

Пост генерального прокурора штата Нью-Йорк впервые заняла женщина

Барбара Андервуд назначена на должность генерального прокурора американского штата Нью-Йорк , став первой женщиной на этом посту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте генпрокуратуры

Андервуд сменила на этом посту Эрика Шнайдермана , подавшего в отставку в начале мая после того, как четыре женщины обвинили его в нанесении побоев и запугивании. Во вторник она была официально утверждена на новой должности заксобранием штата, став 66-м по счету генпрокурором Нью-Йорка.

"Я работала на разных правительственных постах в течение всей моей карьеры, — отметила Андервуд в своем заявлении. — Но я считаю, что эта работа станет самой важной из тех, которые у меня когда-либо были".

73-летняя Андервуд ранее занимала должность старшего помощника прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк. Всего она проработала в генпрокуратуре более 10 лет. Губернатор штата Эндрю Куомо уже поздравил Андервуд с назначением, заявив, что она обладает блестящими способностями в сфере юриспруденции.

В большинстве штатов США должность генпрокурора является выборной. Поскольку Шнайдерман, в отношении которого было начато уголовное расследование, подал в отставку ранее срока истечения полномочий, его сменщицу пришлось утверждать членам заксобрания.

В обязанности генерального прокурора, который избирается на четыре года, помимо функций, связанных с поддержанием правопорядка, входит также предоставление рекомендаций по юридическим вопросам властям штатов. Андервуд будет занимать данный пост до ноября 2018 года, когда состоятся очередные выборы. Ранее она заявила, что не намерена выдвигать на них свою кандидатуру.