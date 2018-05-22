США готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении $140 млн на проведение реформ

"Мы готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия» (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира — прим. ТАСС). Но Армении необходимо изложить информацию о позитивных изменениях [произошедших в стране] в заявке для участия в проекте", — отметил в письме Помпео.

9 мая представители ANCA обратились в Госдепартамент с просьбой о предоставлении Армении финансовой помощи в размере $140 млн По мнению авторов обращения, эти средства необходимо направить на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян . В том числе, отмечается в письме, средства должны быть направлены на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.

Ранее Армении уже оказывалась подобная финансовая помощь. В частности, в период с 2006 по 2011 год по линии Госдепа республике была предоставлена финансовая помощь в размере более$ 200 млн Армянский национальный комитет Америки является крупнейшей и самой влиятельной общественной организацией, представляющей интересы армянской диаспоры в США.

8 мая в парламенте Армении Никол Пашинян был избран новым главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем в выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.