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США готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении $140 млн на проведение реформ
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США готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении $140 млн на проведение реформ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ЕРЕВАН, 22 мая /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи в размере $140 млн на проведение реформ нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в письме, которое во вторник на своем сайте опубликовал Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
"Мы готовы рассмотреть вопрос о выделении Армении гранта по линии корпорации «Вызовы тысячелетия» (создана в 2004 году в рамках программы Госдепартамента для развития экономики беднейших стран мира — прим. ТАСС). Но Армении необходимо изложить информацию о позитивных изменениях [произошедших в стране] в заявке для участия в проекте", — отметил в письме Помпео.
9 мая представители ANCA обратились в Госдепартамент с просьбой о предоставлении Армении финансовой помощи в размере $140 млн По мнению авторов обращения, эти средства необходимо направить на поддержку реформ, о которых говорил избранный премьером Армении лидер оппозиционных сил Никол Пашинян. В том числе, отмечается в письме, средства должны быть направлены на реализацию программ в области науки, искусства, образования и информационных технологий.
Ранее Армении уже оказывалась подобная финансовая помощь. В частности, в период с 2006 по 2011 год по линии Госдепа республике была предоставлена финансовая помощь в размере более$ 200 млн  Армянский национальный комитет Америки является крупнейшей и самой влиятельной общественной организацией, представляющей интересы армянской диаспоры в США.
8 мая в парламенте Армении Никол Пашинян был избран новым главой правительства республики. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. В своем в выступлении перед парламентариями Пашинян пообещал, что новое правительство под его руководством начнет в стране масштабные политические и экономические реформы.
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