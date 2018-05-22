Как Иран может ответить на ультиматум США

Тегеран оставляет за собой право «судебного преследования» США в ответ на выдвинутые накануне госсекретарём Майклом Помпео 12 требований. Об этом заявил МИД Исламской республики. С точки зрения иранской стороны, Вашингтон угрожает суверенному государству и пытается вмешаться в его дела. По мнению экспертов, иранская сторона сейчас ждёт реакции ЕС на ультиматумы Белого дома, но в случае обострения ситуации может вернуться к реализации своей ядерной программы. Какие шаги может предпринять Тегеран в противостоянии с Вашингтоном, выяснял RT.

Соединённые Штаты продолжают давление на Исламскую республику. 22 мая Белый дом внёс пять физических лиц в санкционный список по Ирану , сообщает пресс-служба Министерства финансов США

Ранее, 21 мая, госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Heritage Foundation, выдвинул список из 12 претензий к Тегерану.

Сирии. Среди них — полное прекращение любых программ по обогащению плутония, расширение доступа наблюдателей МАГАТЭ на объекты ядерной программы, прекращение строительства баллистических ракет высокой дальности, вывод всех подконтрольных подразделений из Ирака

Глава американской дипломатии обвинил Иран в поддержке терроризма и обстреле территории Саудовской Аравии из Йемена и призвал прекратить враждебные действия в отношении Соединённых Штатов и их союзников.

За две недели до этого президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 2015 года и о возвращении в полной мере действовавших до этого односторонних санкций против Исламской республики.

«Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства — члена ООН и оставляет за собой право на судебное преследование», — прокомментировали в МИД Ирана заявление, сделанное Помпео.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отметил, что США не могут отдавать приказы Тегерану.

Как заявил 22 мая на пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , теперь многое будет зависеть от реакции Ирана на выдвинутые США требования.

«Вопрос в том, как оценивает эти 12 пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили своё намерение и далее сохранять эту приверженность», — подчеркнул Песков.

«Ответные меры могут быть самыми различными, — заявила в интервью RT старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. — Судебное преследование — возможный вариант. Иран может обратиться в ВТО, в Международный суд ООН в Гааге».

Однако, по словам эксперта, в Тегеране понимают, что эти организации во многом зависят от финансирования США, и потому своевременного и быстрого ответа добиться от них не получится.

Бенжамен Гриво. Ранее о том, что страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана заявлял официальный представитель правительства Франции

В ожидании ЕС

«Иран сейчас волнует реакция Европейского союза на заявления, которые сделал Трамп, а Помпео конкретизировал», — заявил в беседе с RT профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский.

После выступления госсекретаря США Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала международное сообщество нормализовать экономические и торговые отношения с Ираном. Ранее ЕС запустил процедуру блокирующего статута, позволяющую европейским компаниям обходить новые американские санкции. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны ЕС увеличить свои инвестиции в Иран.

«У Ирана есть опыт использования обходных путей», — отмечает Фёдорова.

В частности, по мнению эксперта, республика может перейти на использование евро во взаиморасчётах со странами ЕС.

«Таким образом, Иран избежит необходимости проводить свои операции в долларах через американские банки», — поясняет эксперт.

Китаем. Кроме того, по её словам, возможно использование бартерных механизмов. Прежде они относительно успешно применялись в торговле с Индией

Однако, с точки зрения Фёдоровой, европейские компании, если они будут поставлены перед таким выбором, предпочтут уйти с иранского рынка, чтобы не терять более важный рынок — американский. В этом случае оставшиеся торговые партнёры Ирана, типа Китая, получат дополнительный рычаг давления на Исламскую республику, что невыгодно Тегерану.

Перспективы переговоров

«Европа не присоединится к экономическим санкциям, которые обещают ввести США. Уже были сделаны заявления со стороны бизнеса и руководства ЕС», — отмечает Дружиловский.

Однако, по его мнению, и с позицией США тоже всё не так просто. И Трамп, и Помпео заявляли о необходимости новых переговоров с Ираном. ЕС может ухватиться за это предложение.

«Европа не поддержит требования американцев, но поддержит идею переговоров», — отмечает Дружиловский.

По словам эксперта, несмотря на невыполнимость требований, которые предъявлены американцами, Тегеран может, в конце концов, приступить к диалогу.

«Время будет идти, санкции не будут вводиться. Ирану это и нужно, — объясняет политолог. — Они умелые переговорщики, годами могут обсуждать проблему и все равно настоят на своём».

По мнению Фёдоровой, теоретически Иран может пойти на переговоры по своей ракетной программе или своему присутствию в тех или иных точках Ближнего Востока.

«Но надо иметь в виду, что иранская дипломатия имеет более чем двухтысячелетний опыт. Начало переговоров вовсе не обязательно будет означать, что Тегеран готов идти на уступки в отсутствие серьёзных преференций», — пояснила эксперт.

Конфликтный сценарий

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, если стратегия диалога зайдёт в тупик и Совместный всеобъемлющий план действий утратит силу, то Иран может снова вернуться к реализации своей ядерной программы.

«Мы считаем, что без этого соглашения (СВПД. — RT) мы можем столкнуться с риском того, что Иран вновь начнёт ядерную программу, что идёт вразрез с интересами безопасности не только Германии, но и всей Европы», — отметил Маас, подчеркнув, что обсудит эту проблему на встрече с Майклом Помпео в Вашингтоне 23 мая 2018 года.

«Самое неприятное, что может произойти, это если Иран действительно выйдет из ядерной сделки со странами Европы, Россией и Китаем и приступит к обогащению урана, — считает Фёдорова. — Это приведёт, в конечном счёте, к нарушению режима нераспространения ядерного оружия».

Ранее иранские власти заявляли о том, что готовы и к таким шагам. В свою очередь в Саудовской Аравии неоднократно утверждали, что в ответ на подобные действия сами могут обзавестись ядерной бомбой.