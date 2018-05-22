МИД Армении провел первый медиабрифинг в новом формате

Министерство иностранных дел Армении анонсировало новый формат общения с прессой — медиабрифинги дважды в месяц. Первый из них пресс-секретарь ведомства Тигран Балаян провел сегодня, передает телеканал «МИР 24».

На встрече он рассказал о приоритетах внешней политики республики, особо подчеркнув, что отношения с Россией остаются союзническими.

«Армения не может следить за Израилем и происходящим вокруг него глазами равнодушного наблюдателя, а также намерена углублять отношения с Ираном. Соседний Иран — это близкая, дружественная страна, с которой у Армении взаимовыгодное сотрудничество. Израиль для нас братская страна, у нас есть серьезное историко-культурное наследие там», — также рассказал ведомства.

По словам Балаяна, 28 мая в рамках празднования столетия Первой Республики Армении страну посетят глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и делегация из США.

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