Ещё
Русофобский угар властей подрывает репутацию Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России: русофобский угар властей подрывает репутацию Британии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В русофобском угаре правительство Великобритании ставит под угрозу репутацию Соединенного Королевства не только как партнера в международных делах, но и как государства, придерживающегося принципа верховенства права.
Так пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне прокомментировал РИА Новости недавние высказывания главы британского МИД Бориса Джонсона об ужесточении санкций против РФ.
Ранее, находясь в Аргентине, Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно.
"Мы становимся свидетелями того, как в русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутацию Великобритании не только как партнера в международных делах (это мы видели в случае с подключением союзников к реакции на инцидент в Солсбери, который, как всем становится ясно, является провокацией британских спецслужб), но и как государства, исповедующего принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции", — ответил пресс-секретарь на вопрос о высказываниях Джонсона.
По его словам, в посольстве обратили внимание и на заявления британского министра о желании "навалиться на близких людей Путина".
"Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Форин-офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны", — сказал пресс-секретарь.
"Вряд ли этот путь поможем реализовать идею "глобальной Британии" после выхода из Европейского союза", — добавил он.
В понедельник международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось Цукерберг: нужно не дать использовать Facebook для вмешательства в выборы В ГД сравнили предложение взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия начинает торговую войну с Трампом332
«Они держат в страхе весь поселок»576
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная407
Из магазинов могут пропасть некоторые продукты59
Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры79
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Статьи
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение