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В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку‍
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В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку‍ 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцам удалось пресечь попытку украинских силовиков занять Горловку‍.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По его словам, около 20 украинских силовиков погибли при попытке наступления под Горловкой за минувшие сутки.
«В районе Гольмовского враг потерял более пяти убитыми, а также один миномёт. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых и более 20 раненых», — сказал он.
Басурин также добавил, что ополченцам удалось уничтожить танк, БМП украинских силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате подрыва автобуса в населённом пункте Дебальцево в Донбассе один человек погиб и двое пострадали.
RT на русском: последние новости
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