Трамп встретился с лидером Южной Кореи

Американский президент Дональд Трамп встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Белом доме.
Об этом сообщает NBC.
Как передаёт AFP, в разговоре с Мун Чжэ Ином Трамп предположил, что саммит США и КНДР «мог бы состояться позднее».
Также американский лидер отметил, что северокорейский лидер «серьёзно настроен» на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с НСН прокомментировал будущую встречу Трампа с лидером КНДР.