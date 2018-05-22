Трамп встретился с лидером Южной Кореи в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Об этом сообщает NBC.

Как передаёт AFP, в разговоре с Мун Чжэ Ином Трамп предположил, что саммит США КНДР «мог бы состояться позднее».

Также американский лидер отметил, что северокорейский лидер «серьёзно настроен» на денуклеаризацию Корейского полуострова.