Порошенко обновил антирекорд популярности

Деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины не одобряет 81 процент граждан страны, это худший показатель за все время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Доверяют действующему главе государства 12 процентов граждан. В сентябре 2014 года уровень его поддержки составлял 55 процентов.

Несколько лучше граждане Украины относятся к премьер-министру Владимиру Гройсману . Его деятельность во главе правительства одобряют 17 процентов и не одобряют 73 процента украинцев. По сравнению с июнем 2016 года, через два месяца после того, как Гройсман занял свой пост, уровень его поддержки снизился на три пункта.

Меньше всего украинцы доверяют Верховной Раде — всего пять процентов. Никакого доверия к парламенту не испытывают 88 процентов опрошенных. В сентябре 2014 года парламенту доверяли 17 процентов граждан Украины. Рейтинги одобрения двух правящих партий, в целом, соответствуют уровню поддержки Верховной Рады. За «Блок Петра Порошенко» готовы проголосовать пять процентов украинцев, за «Народный фронт» — один процент.

В марте 2019 года на Украине состоятся очередные президентские, а в октябре — парламентские выборы. Низкие рейтинги свидетельствуют о существенном снижении возможности нынешних руководителей Украины переизбраться в следующем году.