Армянские республиканцы отказались быть «придатком»

Бывшая правящая партия Армении отказалась быть «придатком» правительства

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.

"Мы руководствуемся национальными и государственными интересами, будем конструктивной оппозицией, не станем создавать искусственных препятствий правительству… Мы будем партнером правительства, но не ее придатком", — сказал Шармазанов.

Тем не менее, по его словам, существуют программные пункты, по которым РПА будет сохранять твердую позицию, в частности, в вопросах развития демократии, политического плюрализма и свободы мысли. Шармазанов отметил, что новому правительству не мешало бы перенять у прежних властей традиции уважения этих ценностей.

"Отклонение плюрализма и инакомыслия — прямой путь к диктатуре", — сказал вице-спикер.

Кроме того, по словам Шармазанова, партия настаивает на том, что Арцах (армянское название Карабаха) не может быть в составе Азербайджана

"Полноценная реализация права Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению. Армения не является стороной конфликта, а стороной переговоров и гарантом безопасности населения Карабаха", — сказал вице-спикер.

Он добавил, что вопросы национальной безопасности и армейского строительства продолжают оставаться для партии первостепенными.

"Мы считаем также, что истинные демократические, национальные, традиционные и христианские ценности не противоречат, а совпадают друг с другом. Мы будем продолжать защищать семейные ценности и поддерживать Армянскую апостольскую церковь", — отметил вице-спикер.

Кроме того, по словам Шармазанова, прежнее правительство "передало в наследство" новым властям 7,5% экономический рост, и в РПА надеются, что годовые темпы роста ВВП будут не ниже этой цифры.