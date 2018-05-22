Ещё
Арест Вышинского назвали нарушением Конституции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший премьер Украины назвал арест Вышинского нарушением Конституции 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью RT заявил, что арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является «беспрецедентным нарушением» Конституции страны.
«Это, конечно, беспрецедентное нарушение Конституции Украины, нарушение свободы слова. И, что самое интересное, я ждал реакции, которая могла бы последовать от наших европейских партнёров, так называемых, с которыми Украина в июне 2014 года подписала Соглашение о европейской ассоциации», — сказал он.
Экс-премьер напомнил, что данный документ содержит нормы Копенгагенских критериев для вступления стран в ЕС, демократические ценности, свободу слова, свободу печати — «там огромное количество пунктов, которые касаются свободы журналистской деятельности».
«Если Запад молчит, Европейский союз молчит, то значит Украина действует так соответственно этим европейским критериям, понимаете? Значит, она не нарушает Соглашения об Ассоциации? Значит, можно, выходит, сажать в тюрьму журналистов, совершенно спокойно?» — добавил Азаров.
Ранее защита Вышинского подала апелляцию на арест журналиста.
19 мая главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что реакция Запада на ситуацию с Вышинским удивительна.
RT на русском: последние новости
МИД Белоруссии призвал ЕС к полной отмене ограничительных мер против республики В Раде пригрозили уничтожением Крымского моста N-TV: впервые с 2012 года Дамаск полностью вернулся под контроль Асада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США пригрозили закрыть небо для России176
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены119
Тест: Сможете ответить на школьные вопросы?23
В Москву придут заморозки18
Названы причины «ада» под Горловкой175
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
01:15
Порошенко призвал остановить «Северный поток — 2»
Экономика
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение