N-TV: впервые с 2012 года Дамаск полностью вернулся под контроль Асада

Сирийское правительство сообщает, что полностью восстановило контроль над Дамаском и прилегающими территориями. Последние группы боевиков покинули окрестности, и весь регион впервые с 2012 года оказался под контролем армии президента Башара Асада , передаёт немецкий телеканал N-TV.

После отхода боевиков «Исламского государства»* из их последнего оплота к югу от Дамаска правительство Башара Асада объявило, что в столице стало полностью безопасно, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Сирийская армия уверяет, что Дамаск, его окраины и прилегающие города абсолютно безопасны. Впервые с 2012 года весь регион снова оказался под контролем правительства президента Башара Асада, отмечается в статье.

По данным центра мониторинга, главный офис которого находится в Великобритании , правительство Сирии согласовало с боевиками «Исламского государства» перемирие и отвод их вооружённых групп. В правительстве эту информацию не подтверждают. Официальный представитель сирийской армии, однако, сообщил, что, по соглашению, перемирие продлится до середины понедельника, чтобы можно было вывести женщин и детей из районов, в которых ведутся бои, и переправить их в безопасное место.

Позднее представитель армии заявил, что сирийские военные «устранили» большое число боевиков ИГ и таким образом вернули контроль над несколькими районами Дамаска. По данным центра мониторинга, около 1600 боевиков и мирных жителей были вывезены из города на 32 автобусах. Всё это проходило ночью и втайне, потому что правительство не хотело подтверждать, что вело переговоры с представителями ИГ, утверждают активисты.

Как напоминает издание, правительственные войска начали наступление на последние оплоты ИГ в Дамаске 19 апреля. С тех пор в соответствующих районах города погибло 250 сирийских военных, 233 исламиста и 60 гражданских лиц, уверяет центр мониторинга, основываясь на свидетельствах очевидцев. Проверить эту информацию в нынешней обстановке крайне затруднительно, отмечает немецкий телеканал N-TV.

В середине апреля правительство уже вернуло под свой контроль Восточную Гуту после двух месяцев кровопролитного наступления против мятежников, сообщается в статье. В конце концов исламисты были вынуждены уйти также и из других городов в окрестностях столицы. Большинство боевиков и их родственников после переговоров с правительством ушли в последние мятежные области на севере Сирии.

По информации центра мониторинга, ИГ контролирует в стране лишь 3% территории, в том числе деревни на иракской границе. Также, по данным активистов, курдско-арабский союз при поддержке французских и американских вооружённых сил в конце недели продвинулся дальше к этому последнему прибежищу ИГ к востоку от Евфрата. По другую сторону границы безопасность наступления обеспечивала иракская армия, сообщает N-TV.