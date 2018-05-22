Парламент Словакии отклонил досрочные выборы

Парламент Словакии отклонил предложение о проведении досрочных выборов

Национальный совет (парламент) Словакии во вторник большинством голосов отклонил предложение оппозиционных партий о проведении 8 сентября этого года досрочных выборов в законодательный орган в связи с внутриполитическим кризисом в стране после убийства журналиста Яна Куциака 21 февраля этого года.

"За проведение досрочных выборов в Национальный совет республики проголосовали лишь 57 (из 150) депутатов", — сообщила пресс-служба парламента.

Журналист Куциак занимался расследованиями о связях политиков с представителями преступного мира. После его убийства, организаторы и исполнители которого до сих пор не найдены, в результате возникшего политического кризиса вынуждены были покинуть свои посты некоторые ответственные сотрудники аппарата правительства, главы минкультуры МВД , руководитель полиции, а также премьер Роберт Фицо

В течение последних месяцев в большинстве городов республики прошли массовые митинги, участники которых заявляли о коррумпированности политической верхушки, а также требовали независимого международного расследования убийства журналиста и проведения досрочных выборов в парламент.

По мнению лидеров оппозиционных партий, кадровые перемены, происшедшие в ходе кризиса во властных структурах, носят сугубо косметический характер, а новые руководители, включая премьера Петера Пеллегрини, тесно связаны с отправленными в отставку политиками. Свое недовольство этими переменами выразил также президент Андрей Киска , который при этом посетовал на то, что не наделен правом вето при реконструкции состава правительства.

Тем не менее, располагающие в парламенте большинством мест партии правящей коалиции отклонили предложение о досрочных выборах. Очередные выборы в законодательный орган должны состояться весной 2020 года.