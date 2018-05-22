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Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
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Владеет языком: Порошенко угодил в скандал с сестрой жены 

Дни.ру 34 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко порадовал доцента Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую, присвоив ей звание "Заслуженный деятель науки и техники". Согласно биографии жены украинского лидера Марины Порошенко, Алла Зернецкая является ее родной сестрой.
Указ о присвоении ученому звания "Заслуженный деятель науки и техники Украины" опубликован на официальном сайте главы государства. Как пишет "ПолитНавигатор" со ссылкой на журналиста Татьяну Высоцкую, Алла Зернецкая защитила докторскую диссертацию по филологии по специальности "русский язык" в 2015 году. А в 1992-м — кандидатскую по специальности "методика преподавания иностранного (русского) языка", получив степень кандидата педагогических наук.
Петр Порошенко за время своего президентства развязал настоящую войну с русским языком. В прошлом году лидер Незалежной подписал скандальный закон об образовании, который фактически отменяет школьное обучение на языках нацменьшинств, в том числе русском. Также Киев взял курс на дальнейшую украинизацию информационной и медийной сфер, введя квоты на использование великого и могучего.
Напомним, что супруга президента Украины Марина Порошенко опозорилась в прошлом году, поздравляя мужа с днем рождения. Первую леди Незалежной комментаторы сравнили с колхозницей, которая заявилась на съемки "Поля чудес".
Порошенко снялась в ролике, оформленном как экстренный выпуск новостей, и заявила, что ее муж первым из украинских лидеров решился на реформы и "открыл для украинцев европейские страны". К славословию в адрес политика подключились и его дети.
Видео было сделано так топорно, что сразу же вызвало шквал критики в адрес супруги президента. Блогер Макс Бужановский заявил, что испытал "настоящую боль" от просмотра этой записи.
"Особенно порадовал авторский ход — экстренная новость. Ну так тонко — дятлы падают с веток от зависти!" — сказал он.
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