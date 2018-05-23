Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления, в котором призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.

«В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», — приводит ее слова Reuters.

Она также заявила, что «никто не должен и не может говорить» за нее и ее отца, кроме их самих.

Скрипаль выразила признательность российскому посольству за предложенную помощь, но заявила, что не хочет ей воспользоваться.

Она шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — сказала она.

По ее словам, «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим».