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Скрипаль дала первое интервью после отравления
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Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Reuters
Отравленная в Солсбери Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления, в котором призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.
«В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», — приводит ее слова Reuters.
Она также заявила, что «никто не должен и не может говорить» за нее и ее отца, кроме их самих.
Скрипаль выразила признательность российскому посольству за предложенную помощь, но заявила, что не хочет ей воспользоваться.
Она шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — сказала она.
По ее словам, «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим».
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Комментарии7  Ещё 7 источников 
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