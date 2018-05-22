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Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны
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Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

Нью-йоркцев решили подготовить к легализации марихуаны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Мэр Нью-Йорка распорядился, чтобы полицейские перестали арестовывать тех, кто употребляет каннабис в общественных местах. Вместо этого сотрудники полиции теперь должны будут выдавать нарушителям повестки в суд. Об этом сообщает CNN.
«Использование марихуаны в рекреационных целях совсем скоро станет легальным в штате. Очень важно подготовить к этому наших граждан», — передает слова мэра Билла Де Блазио AM New York.
Полицейский департамент Нью-Йорка уже начал работу по пересмотру системы наказаний за употребление и хранение каннабиса. Проект новых мер пресечения предоставят мэру в течение 30 дней.
«Рабочая группа пересматривает политику департамента в отношении хранения и употребления марихуаны, — сказал представитель полиции Фил Вальзак (Phil Walzak). — Мы должны убедиться, что правоприменение основывается на справедливости и доверии стражам порядка».
По информации CNN, любые изменения относительно употребления наркотика в общественных местах официально вступят в силу не раньше конца лета. Сейчас за употребление марихуаны на публике жителям Нью-Йорка грозит арест. Тем, кого уличили в хранении наркотика, по действующему законодательству, выдается повестка в суд.
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