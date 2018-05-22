Дайте жалобную книгу жертве Крымского моста!

Обращения Украины в международные инстанции по поводу Крымского моста вряд ли имеют серьезный потенциал, и тем более маловероятно, что этот сюжет станет поводом для очередных антироссийских санкций США . Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

Украина обратилась в международный трибунал по поводу якобы незаконности строительства Крымского моста. Об этом сообщила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

Канада, ЕС и НАТО. Ходатайство в международный трибунал подано по поручению Порошенко "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву". По словам Луценко, строительство моста осудили США, Великобритания

"Мы видим мировую поддержку Украины в противодействии нарушению морского права", — сказала Ирина Луценко, добавив, что надеется на запуск рассмотрения ходатайства до конца текущего года.

Итоги рассмотрения Украина рассчитывает получить в 2019 году.

Болезненная тема

Киев наверняка будет предпринимать попытки подавать иски и ходатайства во все инстанции, и возможно, жалобы украинских властей будут где-то услышаны, но какие-то серьезные международные решения по этому поводу маловероятны, считает Александр Асафов.

"Тем не менее шум вокруг этой истории будет продолжен, поскольку сама тема является болезненной для Украины. Пока шло строительство моста, различные украинские эксперты, журналисты, политики высказывались в том духе, что моста не будет, что все это блеф. Теперь мост готов и Киев, не способный смириться и принять ситуацию, продолжит свои атаки на Россию в международных инстанциях", — сказал эксперт.

Не повод для санкций

Есть ли международный потенциал у этой истории? Асафов сомневается.

"Украинское общество стоит на пороге избирательной кампании, думаю, все силы будут брошены туда, а участие в избирательных кампаниях предполагает, что говорить нужно о победах, а не о поражении. Медийная машина Порошенко так или иначе сменит вектор и сосредоточится на других сюжетах. В любом случае факт существования моста Украине придется принять", — заметил политолог.

В том, что претензии в адрес Крымского моста могут стать поводом для очередных антироссийских санкций США, Александр Асафов тоже сомневается. Учитывая весь геополитический контекст, мы видим, что инструмент санкций девальвирован, достаточно вспомнить меры в отношении Ирана , вызывающие вопросы у Европы, так как задевают интересы европейских партнеров США.