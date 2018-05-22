Обзор зарубежных СМИ: сборную РФ по футболу заподозрили в допинге

Футболистов сборной России подозревают в допинге

Русские футболисты сдали «подозрительные» допинг-пробы. Ранее об этом сообщил немецкий канал ARD. В свою очередь, немецкой радиостанции Deutschlandfunk стало известно, что среди таковых есть игроки сборной России. Радиожурналисты якобы получили список имен от близких к Международной федерации футбола «кругов»: в нем записан состав российской команды на чемпионат мира 2018 года, а рядом с некоторыми фамилиями — пометки о «подозрительности» допинг-проб

«Эти результаты, судя по всему, были скрыты», — считают в Deutschlandfunk.

Как рухнул первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолет

Норвежский журнал SIDE3 рассказал читателям, как создание первого пассажирского сверхзвукового самолета привело к трагедии. Советский Ту-144 впервые взлетел на два месяца раньше знаменитого «Конкорда» — в последний день 1968 года. Между тем первые пассажирские перевозки начались лишь в 1975-м, а за два года до этого произошла катастрофа: во время демонстрационного полета на авиасалоне в Ле Бурже командир Ту-144 резко взял штурвал на себя, сверхкритические перегрузки разрушили конструкцию крыла, самолет начал неконтролируемо падать, «рассыпаться» и в итоге рухнул на землю. Все находившиеся на борту люди, шесть человек, тогда погибли, а причина крушения так и не выяснена до сих пор

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