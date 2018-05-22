В войне Вашингтона и Пекина проиграет Москва 

От любви до ненависти один шаг… равно как и в обратном направлении. Эта фраза, как нельзя лучше характеризует торговую войну за право считаться главной экономикой мира, которую с некоторых пор ведут между собой США и Китай. Как долго продлится эта война и кто выйдет из нее победителем неизвестно. Однако не остается сомнений, что ведение таких войн в глобальном мире неизбежно обернется последствиями для третьих стран, среди которых практически наверняка окажется и Россия.
Войну на паузу
Не успев толком приступить к боевым действиям, «воюющие стороны» уже заговорили о перемирии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина, Пекину и Вашингтону удалось достичь предварительных договоренностей по взаимной торговле.
Переговоры длились два дня, КНР на них представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, тогда как интересы американской стороны отстаивал сам Дональд Трамп. Итогом встречи стал совместный план, позволяющий предотвратить разрастание торгового конфликта до глобальных масштабов.
«Мы ставим торговую войну на паузу», — заявил Мнучин.
По его словам, введение пошлин на китайские товары на сумму 150 млрд долларов в год, которыми Вашингтон грозил ответить на нарушения прав интеллектуальной собственности и недобросовестную торговлю со стороны КНР, «отложено на время выполнения рамочных договоренностей».
Эти договоренности включают увеличение закупки Китаем американских товаров, и в первую очередь американских энергоносителей.
Как сообщает The Hill со ссылкой на экономического советника Белого дома Лари Кудлоу, речь идет о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского сжиженного газа.
Газовая атака
Очевидно, что в нынешней торговой войне инициатива остается за Соединенными Штатами, тогда как Китай вынужден занимать оборонительную позицию. В частности, Пекин готов открыть свой рынок для американского сжиженного природного газа на сумму до 200 млрд долларов в год.
«Мы достигли большого прогресса здесь в Вашингтоне на основе того, что было оговорено несколько недель назад, и президенту это очень нравится», — заметил Лари Кудлоу.
В итоге, как прогнозирует Минэнерго США, экспорт американского СПГ в Китай будет увеличен втрое. С этой целью будут запущены два новых газовых терминала. В 2018 году США планируют поставить в КНР 31 млрд кубометров, а уже в 2019-м увеличить объемы поставок до 60,59 млрд кубометров.
Картина после боя
То, что США и КНР решили приостановить войну на тех или иных условиях, рассматривается экспертами, как хороший знак.
«В любой ситуации, где идет конфликт интересов, необходимо находить компромиссы, — пояснил „Ридусу“ ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. — Так и здесь. Торговая война была бы неправильным и невыгодным решением. Но речь здесь и идет не о полном прекращении, а лишь о паузе».
В стабильность достигнутых договоренностей не верит и аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.
«Худой мир лучше доброй войны. Но, я думаю, что эти договоренности нестабильны. К тому же, они предварительные, а не окончательные. Так что ещё посмотрим, чем все закончится», — заключает эксперт.
С другой стороны, по его мнению, нельзя исключать и того, что США осознали, что невозможно воевать со всем миром сразу, в связи с чем и решили спустить на тормозах конфликт с тем, с кем «конфликтовать было бы дороже всего».
Чужые слоны в посудной лавке
Как уже было сказано в самом начале, торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками может вестись долго и с переменным успехом, но при этом, страдать от нее будут и те, кто не принимает в ней никакого участия.
В данной ситуации в роли такого невинно пострадавшего от выяснения отношений другими может оказаться и Россия. Мировой рынок газа сегодня можно сравнить с посудной лавкой, в которой не на шутку разбушевались американский и китайский «слоны».
На первый взгляд, особых поводов для опасения у России, являющейся одним из крупнейших поставщиков газа в Китай, нет.
«Помимо России, Китай закупает газ и в других странах, в том числе и американский, через посредников, — говорит Артем Деев. — Стране не хватает действующих мощностей, поэтому они увеличивают поставки и делают это напрямую с США. Вряд ли со стороны Китая будет снижение потребления российского газа. Это ему не выгодно».
По мнению Дмитрия Голубовского, «газовое перемирие» между США и Китаем для России скорее благо, чем проблема. Даже несмотря на то, что лишние телодвижения Китая на газовом рынке не вызывают восторга у «Газпрома».
«В целом для России отсутствие глобальной торговой войны лучше, чем ее наличие, — говорит эксперт. — А что до проекта «Газпрома», то он всегда нес в себе определенные риски. Для Китая эти мощности до недавнего прошлого были, скорее, резервные, так как ему этот газ не особо нужен. Но, с учётом роста энергопотребления, я думаю, что в Китае, купят все».
России на заметку
В том, что Китай в своем нынешнем состоянии «купит все» сомневаться не приходится. Однако, это вряд ли стоит рассматривать, как гарантию того, что газовая договоренность между Вашингтоном и Пекином никак не отразится на роли России в этой части газового рынка.
Эксперты безусловно правы, что на данном этапе поводов для беспокойства у «Газпрома» нет, но жизнь и бизнес не заканчиваются сегодня. Будет и завтра, которое неприменно принесет с собой много интересного.
Некоторое время назад Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило очередной ежегодный отчет World Energy Outlook 2017 о состоянии мирового нефтегазового рынка, значительная часть которого была посвящена роли и месте на нем Соединенных Штатов.
Так, по мнению экспертов агентства, в ближайшие восемь лет США смогут достигнуть рекордного роста объемов добычи нефти и газа. Добиться этого будет возможно в результате начала следующего этапа «сланцевой революции», обусловленной появлением новых технологий добычи углеводородов из сланцев.
По данным МЭА, к 2025 году Соединенные Штаты будут добывать 16,9 миллиона баррелей в сутки, включая как сырую нефть, так и газовый конденсат, что станет результатом, сравнимым с результатами Саудовской Аравии в самые благоприятные времена.
Что касается газа, то к 2040 году США будут ежегодно производить его в количестве порядка 1,06 триллиона кубометров (превосходит прошлогодний уровень на 40%).
Как и в случае с нефтью, рост на 80% будет обеспечен за счет сланцев. Добыча сланцевого газа к 2040 году достигнет 800 миллиардов кубометров.
Добытый газ будет подвергнут сжижению и выставлен на мировой рынок СПГ, на котором, по данным экспертов МЭА, к 2025 году США займут первое место в мире.
«Рост производства сланцевого газа будет особенно резким до 2025 года, — говорится в докладе МЭА. — В действительности этот рост будет крупнейшим в истории мирового рынка газа, учитывая, что в период между 2008 и 2023 годами увеличение показателя составит 630 миллиардов кубометров и превысит темпы роста, которые наблюдались в СССР при наращивание добычи газа с 1974 по 1989 год».
Вряд ли кто-то готов поспорить с тем, что заняв лидирующие позиции на этом рынке, США не попытаются перестроить всю, сложившуюся на нем систему отношений. И вот это уже является более чем серьезной угрозой для поставок в Китай из России, для которой китайское направление является на востоке единственным экспортным маршрутом. Чего не скажешь о Поднебесной, традиционно придерживающейся тактики дифференцирования поставщиков.
Имея отлаженную альтернативу (а к 2025 году она определенно будет отлажена) в виде поставок американского СПГ, Пекин с чистым сердцем сможет диктовать России любые условия сотрудничества, так как никакой другой альтернативы у «Газпрома» на этом направлении нет. В отличии от Китая и США.