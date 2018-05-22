В войне Вашингтона и Пекина проиграет Москва

От любви до ненависти один шаг… равно как и в обратном направлении. Эта фраза, как нельзя лучше характеризует торговую войну за право считаться главной экономикой мира, которую с некоторых пор ведут между собой США Китай . Как долго продлится эта война и кто выйдет из нее победителем неизвестно. Однако не остается сомнений, что ведение таких войн в глобальном мире неизбежно обернется последствиями для третьих стран, среди которых практически наверняка окажется и Россия

Войну на паузу

Не успев толком приступить к боевым действиям, «воюющие стороны» уже заговорили о перемирии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина, Пекину и Вашингтону удалось достичь предварительных договоренностей по взаимной торговле.

Переговоры длились два дня, КНР на них представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ, тогда как интересы американской стороны отстаивал сам Дональд Трамп . Итогом встречи стал совместный план, позволяющий предотвратить разрастание торгового конфликта до глобальных масштабов.

«Мы ставим торговую войну на паузу», — заявил Мнучин.

По его словам, введение пошлин на китайские товары на сумму 150 млрд долларов в год, которыми Вашингтон грозил ответить на нарушения прав интеллектуальной собственности и недобросовестную торговлю со стороны КНР, «отложено на время выполнения рамочных договоренностей».

Эти договоренности включают увеличение закупки Китаем американских товаров, и в первую очередь американских энергоносителей.

Как сообщает The Hill со ссылкой на экономического советника Белого дома Лари Кудлоу, речь идет о том, чтобы «существенно увеличить» поставки в КНР американского сжиженного газа.

Газовая атака

Очевидно, что в нынешней торговой войне инициатива остается за Соединенными Штатами, тогда как Китай вынужден занимать оборонительную позицию. В частности, Пекин готов открыть свой рынок для американского сжиженного природного газа на сумму до 200 млрд долларов в год.

«Мы достигли большого прогресса здесь в Вашингтоне на основе того, что было оговорено несколько недель назад, и президенту это очень нравится», — заметил Лари Кудлоу.

В итоге, как прогнозирует Минэнерго США, экспорт американского СПГ в Китай будет увеличен втрое. С этой целью будут запущены два новых газовых терминала. В 2018 году США планируют поставить в КНР 31 млрд кубометров, а уже в 2019-м увеличить объемы поставок до 60,59 млрд кубометров.

Картина после боя

То, что США и КНР решили приостановить войну на тех или иных условиях, рассматривается экспертами, как хороший знак.

«В любой ситуации, где идет конфликт интересов, необходимо находить компромиссы, — пояснил „Ридусу“ ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. — Так и здесь. Торговая война была бы неправильным и невыгодным решением. Но речь здесь и идет не о полном прекращении, а лишь о паузе».

В стабильность достигнутых договоренностей не верит и аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский

«Худой мир лучше доброй войны. Но, я думаю, что эти договоренности нестабильны. К тому же, они предварительные, а не окончательные. Так что ещё посмотрим, чем все закончится», — заключает эксперт.

С другой стороны, по его мнению, нельзя исключать и того, что США осознали, что невозможно воевать со всем миром сразу, в связи с чем и решили спустить на тормозах конфликт с тем, с кем «конфликтовать было бы дороже всего».

Чужые слоны в посудной лавке

Как уже было сказано в самом начале, торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками может вестись долго и с переменным успехом, но при этом, страдать от нее будут и те, кто не принимает в ней никакого участия.

В данной ситуации в роли такого невинно пострадавшего от выяснения отношений другими может оказаться и Россия. Мировой рынок газа сегодня можно сравнить с посудной лавкой, в которой не на шутку разбушевались американский и китайский «слоны».

На первый взгляд, особых поводов для опасения у России, являющейся одним из крупнейших поставщиков газа в Китай, нет.

«Помимо России, Китай закупает газ и в других странах, в том числе и американский, через посредников, — говорит Артем Деев. — Стране не хватает действующих мощностей, поэтому они увеличивают поставки и делают это напрямую с США. Вряд ли со стороны Китая будет снижение потребления российского газа. Это ему не выгодно».

По мнению Дмитрия Голубовского, «газовое перемирие» между США и Китаем для России скорее благо, чем проблема. Даже несмотря на то, что лишние телодвижения Китая на газовом рынке не вызывают восторга у «Газпрома»

«В целом для России отсутствие глобальной торговой войны лучше, чем ее наличие, — говорит эксперт. — А что до проекта «Газпрома», то он всегда нес в себе определенные риски. Для Китая эти мощности до недавнего прошлого были, скорее, резервные, так как ему этот газ не особо нужен. Но, с учётом роста энергопотребления, я думаю, что в Китае, купят все».

России на заметку

В том, что Китай в своем нынешнем состоянии «купит все» сомневаться не приходится. Однако, это вряд ли стоит рассматривать, как гарантию того, что газовая договоренность между Вашингтоном и Пекином никак не отразится на роли России в этой части газового рынка.

Эксперты безусловно правы, что на данном этапе поводов для беспокойства у «Газпрома» нет, но жизнь и бизнес не заканчиваются сегодня. Будет и завтра, которое неприменно принесет с собой много интересного.

Некоторое время назад Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило очередной ежегодный отчет World Energy Outlook 2017 о состоянии мирового нефтегазового рынка, значительная часть которого была посвящена роли и месте на нем Соединенных Штатов.

Так, по мнению экспертов агентства, в ближайшие восемь лет США смогут достигнуть рекордного роста объемов добычи нефти и газа. Добиться этого будет возможно в результате начала следующего этапа «сланцевой революции», обусловленной появлением новых технологий добычи углеводородов из сланцев.

По данным МЭА, к 2025 году Соединенные Штаты будут добывать 16,9 миллиона баррелей в сутки, включая как сырую нефть, так и газовый конденсат, что станет результатом, сравнимым с результатами Саудовской Аравии в самые благоприятные времена.

Что касается газа, то к 2040 году США будут ежегодно производить его в количестве порядка 1,06 триллиона кубометров (превосходит прошлогодний уровень на 40%).

Как и в случае с нефтью, рост на 80% будет обеспечен за счет сланцев. Добыча сланцевого газа к 2040 году достигнет 800 миллиардов кубометров.

Добытый газ будет подвергнут сжижению и выставлен на мировой рынок СПГ, на котором, по данным экспертов МЭА, к 2025 году США займут первое место в мире.

«Рост производства сланцевого газа будет особенно резким до 2025 года, — говорится в докладе МЭА. — В действительности этот рост будет крупнейшим в истории мирового рынка газа, учитывая, что в период между 2008 и 2023 годами увеличение показателя составит 630 миллиардов кубометров и превысит темпы роста, которые наблюдались в СССР при наращивание добычи газа с 1974 по 1989 год».

Вряд ли кто-то готов поспорить с тем, что заняв лидирующие позиции на этом рынке, США не попытаются перестроить всю, сложившуюся на нем систему отношений. И вот это уже является более чем серьезной угрозой для поставок в Китай из России, для которой китайское направление является на востоке единственным экспортным маршрутом. Чего не скажешь о Поднебесной, традиционно придерживающейся тактики дифференцирования поставщиков.

Имея отлаженную альтернативу (а к 2025 году она определенно будет отлажена) в виде поставок американского СПГ, Пекин с чистым сердцем сможет диктовать России любые условия сотрудничества, так как никакой другой альтернативы у «Газпрома» на этом направлении нет. В отличии от Китая и США.