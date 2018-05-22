Названы виновники ошибок Трампа

СМИ: составители твитов Трампа сознательно допускают ошибки

Составители некоторых сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter сознательно допускают грамматические и стилистические ошибки, чтобы имитировать "авторский стиль" американского лидера. Об этом со ссылкой на слова двух неназванных "информированных людей" сообщила в понедельник газета The Boston Globe.

По данным издания, сотрудники Белого дома, иногда составляющие для президента "наброски" его твитов, нередко умышленно злоупотребляют восклицательными знаками, забывают про запятые, используют прописные буквы там, где нужны строчные, и допускают иные вольности правописания, свойственные, как давно замечено, нынешнему американскому лидеру.

Газета отмечает, что авторы публичных выступлений Трампа стремятся к тому, чтобы придать стилю эпистолярного изложения президентом своих мыслей более общепринятый для руководителя государства вид, указывая в том числе на "нетрадиционность" донесения своей позиции через Twitter, однако люди из ближайшего окружения Трампа поддерживают его симпатию к упомянутому каналу прямой связи с народом.

Источники The Boston Globe сообщили, что некоторые помощники президента получают истинное удовольствие от критических замечаний со стороны американской элиты, шокированной творческим стилем Трампа, ими же, этими помощниками, имитированным. Они, как пишет газета, полагают, что такой стиль делает Трампа ближе к простым американцам, а стало быть, работает на его популярность.

В Белом доме пока никак не отреагировали на публикацию в The Boston Globe.