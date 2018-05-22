Рада призвала к уничтожению Крымского моста 

Любая «нормальная» страна на месте Украины стремилась бы уничтожить Крымский мост, заявил в интервью местному каналу «112» депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура», — уверен он.
По словам нардепа, «вражеским» сооружение является, так как связывает «оккупированную» землю с территорией «агрессора». Таким образом, Крымский мост станет стратегическим объектом при «освобождении» и «деоккупации» Крыма.
«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру», — полагает он.
Также Мосийчук подчеркнул, что уничтожил бы Крымский мост лично, будь он министром обороны Украины.
На прошлой неделе американский журналист Том Роган со страниц издания Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост. В конце рабочей недели уже на своей личной странице в соцсети Twitter он рассказал, что обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который заверил его, что украинцы поддерживают подрыв моста через Керченский пролив.