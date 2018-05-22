Рада призвала к уничтожению Крымского моста

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура», — уверен он.

По словам нардепа, «вражеским» сооружение является, так как связывает «оккупированную» землю с территорией «агрессора». Таким образом, Крымский мост станет стратегическим объектом при «освобождении» и «деоккупации» Крыма

«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру», — полагает он.

Также Мосийчук подчеркнул, что уничтожил бы Крымский мост лично, будь он министром обороны Украины.