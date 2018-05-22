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Трамп использует два iPhone с ограниченными функциями
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Трамп использует два iPhone с ограниченными функциями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп использует как минимум два специальных iPhone с ограниченными функциями: один для чтения новостей и публикаций в Twitter, второй только для разговоров, сообщает во вторник издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
"Телефоны — один с возможностью только делать звонки, другой только с приложением Twitter и предустановленным набором новостных сайтов — выданы отделом информационных технологий Белого дома и Агентством связи Белого дома, где работают военные, отвечающие за телекоммуникационные вопросы Белого дома", — пишет издание.
Несмотря на рекомендации помощников раз в месяц менять телефон для Twitter, Трамп отказывается делать это, аргументируя тем, что это "очень неудобно", пишет Politico. Эксперты по безопасности не проверяли телефон президента пять месяцев, утверждают источники издания. При этом они не уточняют, как Трамп поступает с телефоном для разговоров. Например, предшественник Трампа Барак Обама передавал свои телефоны на проверку каждые 30 дней.
Однако еще один источник издания заверил, что телефоны для разговоров регулярно меняют. iPhone с Twitter не обязательно менять так регулярно, так как служба безопасности контролирует и его, и аккаунт, добавил он.
В президентском телефоне для разговоров отключена функция GPS, чтобы перемещения его обладателя невозможно было отследить. А наличие там микрофона и камеры при нынешнем уровне технологий не представляет угрозы прослушивания или подглядывания, утверждает собеседник Politico.
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