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Китайцам разрешать рожать более двух детей
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Китайцам разрешать рожать более двух детей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Китай собирается отказаться от политики, направленной на сдерживание рождаемости. Важное для страны решение может быть принято до конца нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, сейчас в КНР действует правило "одна семья — два ребенка". А с 1979 по 2015 годы ограничение было еще более жесткое — один ребенок на семью. Но борьба с демографическим взрывом привела к обратному эффекту.
Китай столкнулся с проблемой стремительного старения населения. Кроме того, обычным явлением стали незаконные аборты и рождение детей втайне от государства. Политику Пекина часто критикуют западные правозащитники.
В настоящее время госсовет КНР проводит исследование негативных последствий политики ограничения рождаемости.
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