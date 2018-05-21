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Несколько стран G20 не признали выборы в Венесуэле
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Несколько стран G20 заявили о непризнании выборов президента в Венесуэле 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Аргентина, Австралия, Канада, США и Мексика во время саммита министров иностранных дел стран-членов G20 выпустили заявление, в котором говорится о том, что они не признают результатов президентских выборов в Венесуэле.
Об этом сообщается на странице МИД Мексики в Twitter.
«В совместном заявлении Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика на саммите G20 указали, что не признают переизбрание Николаса Мадуро, считая, что выборы, прошедшие 20 мая в Венесуэле, не были законными», — указывается в сообщении.
21 мая действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по итогам выборов, прошедших 20 мая.
В Госдепартаменте отметили, что американская сторона намерена принять меры в связи с прошедшими выборами в Венесуэле.
RT на русском: последние новости
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