Киев испугался вторжения с моря

Украина испугалась «вторжения» России с моря

«Провокация со стороны России? Безусловно», — считает он.

Также военный убежден, что власти Украины должны воспринимать российские учения как «гибридную угрозу вторжения с моря», так как они являются одним их «элементов» гибридной войны, которую якобы ведут Россия и Украина.

Кроме того, Кабаненко полагает, что украинское Министерство иностранных дел неправильно отреагировало на известие о военно-морских учениях, а именно не отправило протестную ноту российским коллегам, в которой бы осудило «недружественный акт».

«Но… молчание? Как говорится, "молчание — знак согласия". Ну что это такое?» — посетовал он.

10 дней назад Россия предупредила Украину о мероприятиях боевой подготовки в Азовском море 21-23 мая и опасности плавания в районе их проведения.