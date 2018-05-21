«Грязные деньги» из РФ, судьба Серебренникова и другие события дня

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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

“Прямую линию” с Путиным ждут серьезные изменения

«Би-би-си» узнало дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. По данным издания, президент ответит на вопросы граждан 7 июня.
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Песков прояснил вопрос с цветами Путина

Дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил порталу «Дни.ру», что певицу Юлию Самойлову «унизили», отправив на Евровидение, а кроме того сама исполнительница унизила себя, согласившись на выступление.
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Барщевскому спасли жизнь

В Москве госпитализировали юриста, знатока телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Популярную сеть магазинов в России закроют

Продовольственный розничный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов "Перекресток Экспресс" и начинает закрывать эту сеть из-за нерентабельности. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым

Литературовед, профессор ВШЭ Александр Архангельский на своей странице в Facebook раскритиковал рекламные плакаты «Билайна» с фразой «Каждому своё».
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Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России

День России в 2018 году будет праздником не только для россиян — 12 июня на карте энергетических потоков появится новое направление — Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод. Его считают альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу, а именно «Турецкому потоку», но из-за сравнительно небольшой мощности TANAP в Москве не боятся обострения конкуренции на южном направлении. Между тем, Анкара взяла курс на создание энергетического моста между Востоком и Западом и вместе с Азербайджаном выстраивает новую газовую магистраль. Турецкое газовое возрождение — в материале «Ленты.ру».
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Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости».
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Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира.
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Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы

Американская теннисистка Серена Уильямс «уничтожила» гостей свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл в бир-понг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
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К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек

Матрешки, которые сотрудники сувенирного магазина в казанском аэропорту намерены подарить участникам чемпионата мира по футболу 2018 года, озадачили пользователей интернета.
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США лишили Россию важнейшего источника доходов

То, что последний источник поступления валюты в закрома российского Минфина (иностранные инвестиции в его долговые обязательства (ОФЗ)) может пересохнуть, уже давно наводит ужас на чиновников ведомства и экспертов. До последнего времени, главные опасения были связаны с тем, что российский госдолг станет предметом очередных западных санкций. Однако, как показала практика, введения санкций в отношении госдолга РФ может вообще оказаться излишним — рынок ОФЗ и без них стремительно падал на протяжении минувшей недели.
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