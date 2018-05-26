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Меган Маркл получила собственный герб
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Меган Маркл получила собственный герб в калифорнийском стиле 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Молодая супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская (в девичестве — Меган Маркл) после свадьбы получила собственный герб, на котором изображены цветы, солнце и море, напоминающие о ее родной Калифорнии.
Instagram/kensingtonroyal
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Кенсингтонский дворец, герб был создан специально для герцогини Сассекской. Дизайн был одобрен и утвержден Ее Величеством королевой и герольдмейстером Геральдической палаты Томасом Вудкоком.
"Ее Королевское Высочество работала вместе с Геральдической палатой над разработкой дизайна с тем, чтобы он был одновременно личным и представительным", — отмечается в сообщении.
Согласно геральдическим правилам, на гербах жен членов королевской семьи один из держателей щита должен относиться к супругу, а другой — лично к ней. На гербе герцогини Сассекской ее щитодержатель — певчая птица с открытым клювом, символизирующая силу коммуникации. Щитодержатель принца Гарри — традиционный лев.
Голубой фон герба представляет Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча, пересекающих герб, символизирует солнечность родного штата герцогини. Три пера означают общение и силу слов. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце, пояснили в Кенсингтонском дворце.
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 20 мая: ее транслировали ведущие телеканалы мира.
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